التحق لاعب الهلال السابق محمد الشلهوب ، اليوم الخميس، بمعسكر الفريق الأول لكرة القدم في النمسا، تأهباً للموسم الجديد.

وكان محمد الشلهوب يتولى مهمة تدريب فريق الناشئين تحت 17 سنة بنادي الهلال، وذلك بعد أن قررت إدارة النادي الاستعانة به في هذا المنصب بداية من يوليو 2022، بعد اعتزاله كرة القدم واتجاهه للتدريب.

وانضم الشلهوب إلى الجهاز الفني لفريق الهلال، برغبة وطلب شخصي من البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال للعمل معه كمساعد مدرب.

ويستعد الهلال لخوض أولى مبارياته الودية، يوم الجمعة المقبل، أمام فيلدين النمساوي.

وينافس الهلال في الموسم المقبل على 6 بطولات، وهي كأس الملك سلمان للأندية العربية، دوري روشن، السوبر السعودي، كأس الملك، دوري الرديف، ودوري أبطال آسيا.