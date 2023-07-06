أعرب والد التوأم السيامي السوري إحسان وبسام، عن سعادته بإجراء عملية الفصل لطفليه بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية.

وقال والد التوأم السيامي : شعوري لا يوصف من الفرحة، ونشكر قيادة المملكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تقديم المبادرة الإنسانية بإجراء العملية في المملكة.

يذكر أنه بدأ صباح اليوم، عملية فصل التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام”؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.

فيديو | والد التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام": شعوري لا يوصف من الفرحة.. نشكر قيادة المملكة على تقديم المبادرة الإنسانية #الإخبارية pic.twitter.com/6QIlBHlOWR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 6, 2023