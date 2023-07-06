شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الخميس، حادث انهيار عقار مكون من طابقين بشارع ابن العفيفي، ونتج عن البحث تحت الأنقاض العثور على جثة شخص.

على الفور انتقل مسئولو الحي إلى مكان البلاغ، وتبين من البحث العثور على جثمان مواطن متوفي، ومازالت الجهود مستمرة للبحث عن باقي الأشخاص تحت الأنقاض، ومحاولة إنقاذ الناجين، كما قرر المسئولين بقطع كافة المرافق والخدمات لحين الإنتهاء من إزالة حطام العقار.

كما تبين من تحقيقات أجهزة الأمن أن العقار مبني منذ ما يقارب 48 عاماً، وأن الأسباب الأولية لانهيار العقار قيام مالك الطابق الرابع عشر بعمل إضافات إنشائية بدون أي تراخيص في شهر يونيو الماضي.