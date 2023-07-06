تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط شاب يلقي كراتين من الزجاج المكسور بالقرب من أماكن غطس السائحين بالبحر الأحمر.

كشف ذلك فيديو نشرته سائحة أجنبية يوضح قيام الشاب المصري بإلقاء ما يقارب من 5 كراتين من الزجاج المكسور والمخلفات عرض البحر، بالقرب من الأماكن التي يقيم فيها السياح.

وقد نتج عن واقعة هذا الشاب إصابة طفل بجروح في قدمه، كما تسبب في قلق السياح وشعورهم بالتعرض للخطر، وبعدما تم نشر الفيديو ألقت أجهزة الأمن القبض على الشاب وبدء التحقيق معه.

كما تبين من تحقيقات النيابة أن الشاب يدعى “وائل عادل” يعمل بإحدى المطاعم الموجودة على الشاطئ، وعند تفتيشه تم العثور على الملابس والمتعلقات التي كانت واضحة في الفيديو، كما تبين أن رخصة الشاب منتهية ولا يوجد أي تعاقد من جانب المطعم للتخلص من تلك النفايات بشكل آمن.