أكدت هيئة الغذاء والدواء، أن مادة برومات البوتاسيوم التي تستخدم في تحضير بعض المخبوزات غير مسموح باستخدامها في جميع المنتجات الغذائية.

جاء قرار الهيئة بعد تداول فيديو لشخص يحذر الجميع من تناول المخبوزات التي تباع في المحلات التجارية، والتي جميعها تحتوي على مادة برومات البوتاسيوم التي تستخدم في تحسين مذاق الخبز وتسبب في الإصابة بالسرطان.

ونصحت الهيئة بتحضير تلك المخبوزات في المنزل، ومنع استخدام مادة برومات البوتاسيوم عند تحضير المخبوزات، كما شددت على منع تداولها داخل البلاد حفاظاً على صحة المواطنين.