أوضح خوان خيمينيز طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، آخر تطورات اللاعبين المصابين وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية مجدداً.

وأكد طبيب الهلال، أن سلمان الفرج لاعب وسط الهلال، يعاني من كسر في عظمة الساق ويعمل حالياً بكل قوة للعودة من جديد للمشاركة مع الفريق.

وتابع: “فيما يخص سعود عبدالحميد فقد عانى خلال السنة الماضية من مشاكل في منطقة الحوض وهذا أمر طبيعي بأن يبدأ الموسم الماضي بألم أسفل الحوض، ونحن نعمل معه بواقع حصتين في اليوم، واللاعب يؤدي بشكل جيد وسينضم لزملائه اللاعبين في الأيام القليلة القادمة”.

وأشار خيمينيز، إلى أن لاعب الوسط عبدالإله المالكي يعاني من إصابة الرباط الصليبي وحالياً يقوم بالجري على العشب ونوعية هذه الإصابات تحتاج للصبر حتى لا تعود مجدداً، مضيفًا: “فيما يخص خليفة الدوسري يعاني من إصابة في الكتف وهو حالياً في مرحلة مبكرة من اصابته، ونسر معه خطوة بخطوة للتعافي”.

واختتم حديثه: “متعب المفرج لديه إصابة في الغضروف المفصلي الخارجي وهذه إصابة صعبة جداً وجرى خياطتها ويجب أن نسير معه بصبر، وقد قام بالجري على العشب وشيئاً فشيئاً سيعود”.