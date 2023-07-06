اقترب البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب ⁧‫الهلال‬⁩ والأهلي سابقا وبوتافوجو البرازيلي حاليا، من تمثيل أحد الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأصبح كارلوس إدواردو على أعتاب العودة من جديد إلى الدوري السعودي للمحترفين في تجربة احترافية جديدة بعدما لعب سابقاً لناديي الهلال والأهلي.

ولعب كارلوس إدواردو، مع الهلال في الفترة من 2015 حتى 2020، وخلالها حقق أرقاماً مميزةً وساهم في فوز الزعيم بالعديد من الألقاب، ورحل كارلوس إدواردو عن الهلال في صيف 2020 لينضم إلى شباب الأهلي وبعدها عاد للدوري السعودي مرة ثانية ولكن عبر بوابة الأهلي لمدة 6 أشهر في 2022.

وخاض كارلوس إدواردو، 13 مباراة فقط خلال مشواره مع الأهلي، وسجل 5 أهداف، فيما انتقل إلى فريقه الحالي بوتافوجو البرازيلي في صيف العام الماضي، وخاض معه 24 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 4 في موسم 2022/23.