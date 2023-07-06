أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن 90% من جلطات القلب يمكن تفاديها، لافتًا إلى أن ارتفاع الكوليسترول يعد أكبر مسبب للجلطات.

وقال الدكتور خالد النمر، خلال برنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية” أن فئة الشباب أقل عرضة لأمراض الشرايين من كبار السن، مضيفًا أن 40% من المجتمع لديهم ارتفاع في الكوليسترول.

وأشار “النمر” إلى أن 50% ممن تجاوزوا الـ 60 عاما في المملكة مصابون بأمراض شرايين القلب، مؤكدًا أن ضغوط العمل والحياة هي المسبب الثالث لجلطات القلب.

وأفاد أن قلب الإنسان لا يتحمل درجات الحرارة العالية ولا درجات الحرارة المنخفضة؛ لذلك الوقاية مهمة جدًا بشرب الماء البارد والابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس وارتداء المظلة الشمسية.

#نشرة_الرابعة | استشاري أمراض القلب د. خالد النمر: 90% من جلطات القلب يمكن تفاديها.. وارتفاع الكوليسترول أكبر مسبب للجلطات @ALNEMERK pic.twitter.com/RCYSXTF78q — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 6, 2023

#نشرة_الرابعة | استشاري أمراض القلب د. خالد النمر: 50% ممن تجاوزوا الـ 60عاما في #السعودية مصابون بأمراض شرايين القلب@ALNEMERK pic.twitter.com/Ui3sHeefqX — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 6, 2023

#نشرة_الرابعة | استشاري أمراض القلب د. خالد النمر: ضغوط العمل والحياة هي المسبب الثالث لجلطات القلب @ALNEMERK pic.twitter.com/LHbbloRtcw — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 6, 2023