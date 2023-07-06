تلقت إدارة نادي النصر عروض من عدة أندية للتعاقد مع عبد الفتاح آدم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

وكان في مقدمة الأندية التي قدمت العروض لإدارة النصر الفتح والتعاون والرائد والفيحاء وأبها والخليج وضمك، ولكن النصر تمهل في الرد على هذه العروض منتظراً للقرار النهائي من المدرب البرتغالي كاسترو.

وكشفت مصادر أن آدم يرغب في البقاء مع ناديه الذي يرتبط معه بعقد حتى عام 2024، على الرغم من انهيار العروض عليه.

والجدير بالذكر انضم اللاعب عبد الفتاح آدم إلى نادي النصر في الثالث عشر من يوليو بمبلغ 25 مليون ريال سعودي.