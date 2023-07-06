أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، اليوم الخميس، عن الجدول المبدئي لموسم بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2024؛ الذي سيشهد 24 سباقًا، يبدأ في 2 مارس بسباق جائزة البحرين الكبرى، ويختتم بسباق جائزة الإمارات في الثامن من ديسمبر.

وتقرر إقامة النسخة الرابعة لسباق جائزة السعودية الكبرى 2024م على حلبة كورنيش جدة، خلال الفترة من 7 حتى 9 مارس لتجنب تعارضه المحتمل مع بداية شهر رمضان المبارك من العام المقبل.

وشهد الجدول عدة تغييرات، حيث تقرر إقامة سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى في 18 نوفمبر، وسباق الجائزة الكبرى الياباني أبريل، وسباق جائزة أذربيجان الكبرى سبتمبر، وتحول موعد سباق جائزة قطر الكبرى من أكتوبر إلى ديسمبر.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) محمد بن سليم، أن ذلك يأتي في إطار سعي الاتحاد لجعل المشهد العالمي لسباقات الفورمولا1، أكثر كفاءة من حيث الاستدامة البيئية وأكثر قابلية للقائمين على تنظيم السباقات والفرق المشاركة الذين يداومون على السفر في ظل تكريسهم الكثير من وقتهم لرياضة سباقات الفورمولا1.

وأشار إلى أنه ستظل فترة العطلة الصيفية التقليدية ممتدة إلى 3 أسابيع في أغسطس، يحصل خلالها السائقون على توقف إضافي مدة ثلاثة أسابيع بين سبتمبر أكتوبر.

ومن جهته، أكد الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، أن الجميع يتطلع في شركة رياضة المحركات السعودية والاتحاد إلى عودة سباق الفورمولا 1 إلى حلبة كورنيش جدة من خلال سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 للمرة الرابعة في الفترة من 7 حتى 9 مارس المقبل.