نشرت زوجة الفنان جاسم النبهان صورة له من داخل المستشفى، وآثارت الصورة قلق محبي الفنان خاصة بأنه لم يمر بأي أزمة صحية خلال الفترة الماضية.

وعلقت زوجة الفنان الكبير جاسم على صورته وهو داخل إحدي المستشفيات بكلمات بسيطة طالبت فيها من محبيه ومتابعيه الدعاء له، دون أن توضح أي تفاصيل أخرى وسبب نقله إلى المستشفى.

وتداول محبي النجم الكبير جاسم صورته في قلق وسط تساؤلات عن السبب، وأكدت مصادر بأن حالته لا تدعي إلى القلق، وأنه مجرد إجراء لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحته.

وقال جاسم في تصريحاته ” الحمدلله، لا أشكو من شيء يدعو للقلق، وما فيني إلا العافية، فكل ما في الأمر أنني دخلت المستشفى لإجراء بعض الفحوصات العادية، وسأخرج منه صباح الغد بإذن الله”.