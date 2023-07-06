حرص لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، كليان مبابي، على الهروب من الضغوط التي يتعرض لها في ناديه برحلة إلى موطنه.

وأعلن باريس سان جيرمان أنه من المتوقع أن يصل مبابي بعد ظهر اليوم إلى الكاميرون، الموطن الأصلي لوالده.

وأضاف أن اللاعب سيزور غدا مدرسة في ياوندي مولت التي تشرف عليها مؤسسته، كما سيلعب مباراة مع نادي Vent d’Etoudi الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية”.

يذكر أن رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، أمهل مبابي أسبوعين لحسم مصيره، وإلا سيعرضه للبيع هذا الصيف، قبل نهاية عقده في صيف 2024.