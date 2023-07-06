تعرضت ملكة البوب العالمية مادونا إلى فقدان الوعي منذ عدة أيام وتم نقلها إلى المستشفى، وتبين من فحصها داخل إحدي مستشفيات نيويورك إصابتها بعدوى بكتيرية خطيرة.

وأكد موقع metro بأن الحالة الصحية للنجمة مادونا ضعيفة ومرهقة، وتتعافى بشكل ضعيف على عكس التوقعات، بعدما كان يظن الكثير بأنها ستعود إلى صحتها سريعاً، إلا إنها مازالت تجد صعوبة في التعافي.

وأضاف الموقع بأن النجمة مادونا ترفض الاستسلام، وتصر على حضور جولتها الغنائية المقبلة والتي من المقرر إقامتها يوم 15 من شهر يوليو الجاري في فانكوفر بكندا.