تحدث وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، عن العلاقات بين بلاده والمملكة، ورؤيته لوضع المملكة دوليا.
وقال كليفرلي إن مكانة المملكة وتأثيرها في العالم سيزدادان مع الوقت، متوقعا زيادة النشاط التجاري والخدماتي مع المملكة، وفقا لما ذكره خلال حديثه بقناة العربية.
وأكد أن للمملكة دور مهم في الانتقال الى الطاقة الخضراء وحماية البيئة، مشيدا بالشراكة التي تجمع بين بلاده والمملكة في مجال قطاع مكافحة الإرهاب.
كليفرلي: نتوقع زيادة النشاط التجاري والخدماتي مع #السعودية.
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في #مقابلة_خاصة@JamesCleverly@rimamaktabi pic.twitter.com/saRHhts6Ko
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) July 6, 2023
كليفرلي: علاقاتنا مع #السعودية تشمل الأمن ومكافحة الإرهاب والتجارة.
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في #مقابلة_خاصة@JamesCleverly@rimamaktabi pic.twitter.com/tDOYKHlJJK
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) July 6, 2023
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