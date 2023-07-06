تحدث وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، عن العلاقات بين بلاده والمملكة، ورؤيته لوضع المملكة دوليا.

وقال كليفرلي إن مكانة المملكة وتأثيرها في العالم سيزدادان مع الوقت، متوقعا زيادة النشاط التجاري والخدماتي مع المملكة، وفقا لما ذكره خلال حديثه بقناة العربية.

وأكد أن للمملكة دور مهم في الانتقال الى الطاقة الخضراء وحماية البيئة، مشيدا بالشراكة التي تجمع بين بلاده والمملكة في مجال قطاع مكافحة الإرهاب.