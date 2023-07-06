أطلقت مجموعة ميتا العملاقة شبكة تواصل اجتماعي جديدة “ثريدز” منافسة لمنصة تويتر، وخلال أقل من ٢٤ ساعة أصبح عدد المشتركين عليها أكثر من ثلاثين مليون مشترك.

وعلق مارك رئيس ميتا في أول منشور له على تطبيق ثريدز قائلا: “لنبدأ الآن.. أهلا بكم في ثريدز”، والذي سرعان ما حاز على آلاف علامات الإعجاب، كما أصبح المنافس الأكبر لمنصة تويتر.

وأصبح ثريدز يضم حسابات ناشطة للمشاهير مثل هيو جاكمان وجنيفر لوبيز وشاكيرا، ومن المشاهير العرب الفنانة المصرية أنغام، والسورية كندة علوش، إضافة إلى عدة وسائل إعلام ذي إيكونوميست وواشنطن ورويترز، ومنصات مثل فايس ونتفليكس وهوليوود ريبورتر.