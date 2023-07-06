طرحت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي اليوم الخميس أحدث أغانيها لقيس باللهجة المصرية “ألف روح” على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب.

وتعاونت بلقيس مع الشاعر المصري أحمد حسن والملحن اللبناني في مانوكيان، والأغنية من توزيع سليمان دميان، وإخراج إيلى فهد.

ونشرت بلقيس عبر حسابها الشخصي إنستجرام “مؤخراً ألف روح خرجت للنور عمل اشتغلته من قلبي بكل حب و يشبهني بكل التفاصيل، والأغنية تشبه ناس كتير وإن شاء الله تلمس وجدانكم”، كما وجهت الشكر لفريق عمل الأغنية.

والجدير بالذكر تعتبر أغنية “ألف روح” هي رابع أغنية لبقليس باللهجة المصرية.