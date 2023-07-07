قال الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق إن عدد أيام الصيف 120 يوما مقسمة إلى بداية وشدة ونهاية.

وأوضح الزعاق أن “فصل الصيف يبدأ في شهر يونيو، ويشتد في شهري يوليو وأغسطس حيث تبلغ درجة حرارة الصيف ذروتها “، مبينا أن “نهاية الصيف تكون في شهر سبتمبر، ونحن الآن نعيش في شدة موسم الصيف”.

وأضاف أن “العرب القدماء يسمون هذه الفترة بموسم القيظ، والعامة يقسمونها إلى قسمين قدحة القيظ وجمرة القيظ”