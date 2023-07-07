وافق الإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، على ضم أربعة مساعدين موجودين في الفريق مسبقا، إضافة إلى مساعديه الخمسة

وأوضحت مصادر أنه سيلتحق بالعمل مع الفريق كلٌّ من المغربي طارق مخناس، مساعدَ مدرب، والبرازيلي أرتور إيميليو، مدرب الحراس الحالي، إلى جانب بلال شعبة، محلل الأداء الفني، وصبري الحضري، معد الفريق البدني، بحسب الرياضية

يأتي ذلك مع بدء تحضيرات الفريق الشرقي لخوض منافسات الموسم الجديد، الذي ينطلق 11 أغسطس المقبل.

ومن ناحية أخرى، أوصى الهولندي إلكو شاتوري، المدير الرياضي لنادي الاتفاق، بعدم تجديد عقد المهاجم ريان البلوشي “22 عامًا”، الذي انتهى مع ختام الموسم الماضي، لعدم تقديمه المستوى المتوقَّع منه.

