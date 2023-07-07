قرر البرتغالي نونو سانتو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إبعاد اللاعبين الثلاثة عبد الرحمن العبود، حمدان الشمراني، وعبد العزيز البيشي عن المعسكر التحضيري للموسم الرياضي المقبل، المقرَّر تنظيمه في محافظة الطائف.

وقالت المصادر أن المدرّب، قرَّر إلحاق 21 لاعبًا فقط بالمعسكر، الذي ينطلق الإثنين المقبل، مبينا أن الجهاز الإداري، بعث رسائل نصيةً إلى اللاعبين الذين اختارهم سانتو. وسيكون الاستدعاءُ مفتوحًا للجميع في حال طلبهم المدرّب البرتغالي.

وأجرت الدفعة الأولى من اللاعبين، أمس، الفحوصات الطبية مع الشريك الطبي “فقيه”، وستتواصل الفحوصات في اليومين المقبلين.