نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة لأحدث إطلالاتها، في آخر ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ناهد بإطلالة مثيرة وجذابة، مرتدية جمبسوت جرئ ويتميز بفتحة في منطقة البطن، مصمم من قماش منقوش بالورود، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق.

واعتمدت ناهد تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها إذ إنها جمعت خصلات شعرها بطريقة جذابة، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون الأحمر في الشفاه.