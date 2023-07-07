شهدت حديقة حيوان في تشيلي ولادة حمار بري صومالي نادر مما أثار الأمل بشأن نوع مهدد بالانقراض إذ لم يتبق منه سوى أقل من 200 حمار بالغ في العالم.

وتسعى حديقة حيوان بوين الواقعة في الضواحي الجنوبية لمدينة سانتياغو لزيادة أعداد الحمار البري الصومالي الذي صنفه الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة على أنه مهدد بالانقراض.

وأوضح إغناسيو إيدالسواغا، مؤسس ومدير حديقة حيوان بوين: “يسعدنا حقا إعلان الخبر في هذه الأوقات الصعبة على صعيد الحفاظ على العديد من الأنواع، وإنه خبر رائع بالنسبة للحفاظ على حمار بري يختفي من على الأرض ولدينا القدرة على الإكثار منه هنا، على حافة العالم، في تشيلي”.

ولم تطلق الحديقة بعد اسما على الصغير الجديد الذي ولد قبل بضعة أسابيع فقط، علما أن الحديقة شهدت ولادة حمارين بريين من ذات الفصيلة المهددة بالانقراض في عام 2021.