وصل فريق الصقور ⁧‫السعودية‬⁩ إلى ⁧‫بريطانيا‬⁩ للمشاركة في معرض RIAT 2023 أحد أكبر المعارض الجوية في العالم.

ويُشار إلى أن الفريق سيشارك في المعرض العالمي “RIAT 2023” خلال الفترة من 14-16 يوليو الجاري ببريطانيا.

وستقدم الصقور السعودية عروضاً جوية بمشاركة طائرات عسكرية وكلاسيكية من دول أخرى.

وكانت الصقور السعودية قد أبهرت اليونانيين وهي تزين السماء متجهه إلى بريطانيا، وحازت على إعجابهم، وأظهرت المستوى العالي لقدرات الطيارين السعوديين، حيث أنهم شكلوا لوحات فنية رائعة .

ويعتبر فريق الصقور واجهة إعلامية للقوات الجوية للتعريف بإمكاناتها وكفاءتها ومقدرة الطيار والفني السعودي على تطويع الآلة والتقنيات المتقدمة و إبراز الوجه الحضاري للقوات الجوية.

والجدير بالذكر أن المعرض يُعَدّ أكبر معرض جوي عسكري في العالم، حيث شاركت 266 طائرة في نسخته الماضية بفرنسا.