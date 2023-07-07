كشفت مصادر صحفية، أن لاعب لاتسيو الإيطالي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، حريص على الانتقال إلى يوفنتوس .

وأكد موقع juvefc الإيطالي، أن اللاعب إذا لم يتم إرسال له عرض رسمي قريبًا سينظر إلى خيارات أخرى، لافتًا أن سافيتش مطلوب بقوة في الهلال خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان الصحفي رودي جالتي، أكد في وقتٍ سابق أن المفاوضات بين الهلال وسافيتش مستمرة وأن هناك اجتماع بين الطرفين.

وسينتهي عقد اللاعب مع لاتسيو بنهاية الموسم المقبل، وستشهد الساعات القليلة المقبلة حسم سافيتش موقفه من عرض الزعيم.

ويسعى نادي الهلال لتدعيم الفريق بصفقات قوية خلال الأيام المقبلة، بعدما نجح في التعاقد مع لاعب خط الوسط البرتغالي روبن نيفيز، قادمًا من وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي من تشيلسي.

يُذكر أن سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش صاحب الـ28 عامًا، يلعب لنادي لاتسيو منذ 2015، قادمًا من نادي جينك البلجيكى، كما يلعب للمنتخب الصربي منذ 2017.