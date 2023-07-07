أكدت دراسة أن منتجات الألبان كاملة الدسم والبقوليات والخضروات والمكسرات والأسماك، أكلات ضرورية للتقليل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وذلك بعد تطبيق هذه الدراسة علي نحو ٢٥٠٠٠٠ شخص.

بحسب صحيفة ديلي ميل أوضحت أن الدراسة التي أعدها معهد أبحاث صحة السكان في جامعة ماكمستر في هاميلتيون، كندا أن الألبان والمكسرات وستة أطعمة أخري تقي من أمراض القلب.

وأشار الباحثون إلي أنه يمكن اتباع نظام غذائي يطلق عليه اسم pure يقي من أمراض القلب وذلك حسب ما نشر في دورية القلب الأوربية، والنظام يتكون من: ثلاث إلي أربع حصص من البقوليات أسبوعية، وسبع حصص مكسرات، و2الي 3 حصص من الأسماك، و 14 حصة من منتجات الألبان كاملة الدسم مثل الحليب واللبن والجبن.

ويمكن اضافة كميات منتظمه يوميا من الخبز واللحوم الغير مصنعه، ونصف كوب من الخبز أو الشعير، وقطعة من اللحوم أو الدواجن المطبوخة.

وأشار الدكتور أندرو مينتي المؤلف الرئيسي للدراسة أن المنتجات قليلة الدسم والدهون احتلت الصدارة عند الجمهور من ضرورة التقليل منها، وأوضح أنه حسب الدراسة يجب زيادة الاطعمة الوقائية مثل المكسرات، ومنتجات الألبان كاملة الدسم، والدهون الكاملة ولكن بنسب منخفضة.

وعقب أن تلك الأطعمة تتماشي مع علم التغذية الحديث الذي يؤكد أن الألبان كاملة الدسم تحمي من ارتفاع ضغط الدم، ومشكلة التمثيل الغذائي.