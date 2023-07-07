كانت الأحساء على موعد مع فنان العرب، محمد عبده أمس الخميس، الذي أحيا حفلاً كبيرًا للمرة الثانية ضمن ⁧‫جولة المملكة.

وقال فنان العرب خلال حفله في الأحساء :” الأحساء بلد عريق في الفنون والتراث ويسعدني أن أحيي حفلة غنائية للمرة الثانية.” بحسب العربية .

وأضاف :” إن شاء الله تتكرر المرات، فالأحساء بلد تتنوع بها الثقافات والتراث”، مؤكدًا أن جولة المملكة‬⁩ تنمي الروح الوطنية لدى الشباب.

يُذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، كان قد أعلن عن إقامة حفل الفنان محمد عبده في مدينة الأحساء، في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة الملك فيصل