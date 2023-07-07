أثار خبر وفاة لاعب كرة السلة الأمريكي أوسكار كابريرا أداميس جدلا واسعا، حيث توفى بنوبة قلبية بعد عامين فقط من تصريحه أن لقاح فايزر كوفيد تسبب له في التهاب عضلة القلب.

وانهار أوسكار أثناء التدريبات التى كان يجريها مؤخرًا في الملعب وقيل له إنه لا يمكنه اللعب لمدة 5 أشهر وأثناء اختبار الإجهاد انهار مرة أخرى وفي هذه المرة وافته المنية.

وكان النجم الأمريكي البالغ من العمر ٢٨ عام نشر في وقت سابق على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة : “لقد أصبت بالتهاب عضلة القلب اللعين من أخذ لقاح سخيف. (حصلت على جرعتين من Pfizer) وعرفت ذلك! حذرني كثير من الناس من أخذ اللقاح”. قال إنه أُجبر على أخذ اللقاح وإلا ستطرده رابطة اللاعبين المحترفين .