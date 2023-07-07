أكد الدكتور حسن العطاس المحلل المالي أن انخفاض أسهم بعض الشركات التي قامت بتجزئة أسهمها مباشرة يكون بسبب السلوك الخاص ببعض المستثمرين.

وأوضح قي لقائه المتلفز مع قناة الإخبارية أن التجزئة بعد أن تتم وتقوم الجمعية بالموافقة عليها بعد يومين عمل، تعود مرة أخري إلي محافظ المستثمرين ليتم المضاربة عليها.

وأضاف أن المضاربة علي تلك الشركات يعود علي سلوك المحافظ التي يمتلكها المستثمرين، فبعض الشركات يقوم المستثمرين بالمضاربة عليها، والبعض الآخر ينتظر المستثمرين أن تأتيهم أخبار جيدة عن تلك الشركات ليتم المضاربة عليها مثل شركة جرير.

وأكد العطاس أن السوق حاليا به تباين يرجع إلي سلوك المستثمرين في سوق التجزئة.