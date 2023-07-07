كشفت دراسة بريطانية أن الآباء يعيشون فترة أطول في حال إنجاب إناث، مبينة أن متوسط عمر الرجل يزيد بواقع ستة أشهر مقابل كل أنثى ينجبها ، في حين أن إنجاب الذكور لا يغير شيئا.

وقالت الدراسة أن إنجاب الإناث لا يضيف فقط ” جمالا ” لحياة الأب، ولكن أيضا يمثل دفعة لمسيرته المهنية ويطيل من عمره ويجعله زوجا أفضل.

ويشار إلى أن إنجاب طفل أو طفلة يعيد تشكيل مخ الأب، ويعمل على خفض مستوى هرمون التستوستيرون الذكوري لديه وارتفاع في هرمون أوكسايتوسين الأنثوي.

ولفتت الدراسة التي أجرتها كلية هارفرد للأعمال إلى إن شعور الأب بالدفء والرقة لدى حمله رضيعه يزداد عندما تكون أنثى.

فيما أن الأمهات يفقدن سبعة أشهر من أعمارهن مقابل إنجاب ذكر أو أنثى ، وذلك بسبب تأثير التعب البدني عليهن.