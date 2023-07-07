قامت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية ” إف دي إيه” باعتماد عقار ليكيمبي المخصص لمرضي الزهايمر، وأشارت المنظمة أنه أول علاج يثبت فاعليته في السيطرة علي مرض الزهايمر وتقدمه.

وقالت المنظمة في بيان لها أن قرارها يؤكد علي فاعلية هذا الدواء ضد مرض الزهايمر الذي يسلب الإنسان ذاكرته، وأن الدراسة أكدت أنه آمن الاستخدام.

وقت جاءت الموافقة علي هذا العقار بعدما أثبت فاعليته في تجربة دامت ١٨ شهر، وأبطأ التدهور الإدراكي والوظيفي بنسبة ٢٧٪.

وقال الدكتور لورنس هيونج بروفيسور المخوالأعصاب في جامعة كولومبيا، أننا أمام حقبة جديدة، وأكد أن العلاج لا يشفي من المرض، بل يساعد في إبطاء تطور حالة المرضي ، موضحا أنه يتمني أن نتمكن من الحصول على أدوية فعالة بشكل أكبر.

وكان عقار “ليكيمبي” الذي تنتجه شركتا “Eisai” و”Biogen”، لقي موافقة سريعة، في يناير الماضي، بعد الدراسات التي أثبتت نجاحه في إخلاء تراكم ترسبات بروتين الأميلويد في الدماغ المسؤولة عن مرض الزهايمر.