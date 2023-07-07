ظهرت الفنانة المصرية ياسمين صبري بإطلالة جديدة، تتشابه كثيرًا مع إطلالات نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان.

وجاءت صبري في مقطع فيديو أثناء استضافتها في دبي، في أحد المولات التجارية الكبيرة، بإطلالة تشبه إلى حد كبير نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان.

وأعادت إطلالة صبري للذهان تواجد النجمة الأمريكية كيم كرديشان في مولات دبي، وتهافت المعجبين متسابقين لالتقاط الصور معها.

وانهالت التعليقات على المقطع من المتابعين الغاضبين من تقليد صبري للنجمات العالميين، فكتب أحدهم: “أسبوع تشبه جورجينا، وأسبوع تشبه كيم كارداشيان.”

والجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تثير بها ياسمين صبري غضب متابعيها بسبب تقليدها لنجمات الموضة العالميين، حيث اعتمدت الظهور في أكثر من مناسبة بملابس ومجوهرات تشبه التي ارتدها شريكة رونالدو، جورجينا حيث أنها بدأت تسير على خطاها بشكل كبير ومبالغ فيه .