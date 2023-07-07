أكد مصدر بسلطة الطيران المدني أن طائرة مصرية هبطت اضطراريا في مطار أكتوبي بكازاخستان يوم الخميس الموافق ٦ يوليو ٢٠٢٣، وذلك بعد إنذار كاذب بوجود حريق في مخزن الأمتعة.

وفي بيان لوزارة الطيران أوضحت أن الطائرة كانت متجهه من مطار شرم الشيخ إلي مطار نور سلطان بكازخستان، وتم سماع صافرات إنذار الحريق بعد الإقلاع بنحو ثلاث ساعات، الأمر الذي جعل قائد الطائرة يتخذ إجراءات السلامة والهبوط في أقرب مطار.

وفور الهبوط تم إنزال الركاب والأمتعة، وقام المهندس الخاص بالرحلة بصيانة العطل وتطبيق كل إجراءات السلامة للحفاظ علي سلامة الركاب، وأكد أن إنذار الحريق كان إنذار كاذب.

ومن جانب سلطات المطار فقد تأكدوا من تطبيق كافة إجراءات السلامة والأمان لإقلاع الطائرة مرة أخري لتكمل رحلتها.