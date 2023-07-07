في بادرة إنسانية، تبرع مالك أرض زراعية تتجاوز مساحتها ١٠ دونم في سكاكا بمنتجاتها من كافة أنواع الخضروات إلى الأهالي والمحتاجين كصدقة جارية.

وقال محمد الدخيل مالك المزرعة :” بدأت الفكرة تتطور من فترة لفترة حتى طبقت على أرض الواقع ولله الحمد لقت الفكرة انتشار واسع بالمملكة”.

وأضاف ” جميع الخضرة التي يحتاجها البيت والورقيات يتم إنتاجها بفضل الله وتوزع على المحتاجين والأهالي”.