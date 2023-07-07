أبدى البرتغالي خورخي جيسوس، مدرب نادي الهلال، أمله في تحقيق كافة البطولات المحلية والقارية، وحصد الألقاب العالمية مع “الزعيم” في الموسم المقبل.

وقال خورخي جيسوس في مقابلة صحفية: أريد الفوز بكل البطولات مع ⁧‫الهلال‬⁩ هذه ثقافة النادي وطموحه دائمًا، أنا مُعتاد على حصد الألقاب وأريد مواصلة هذا مع الزعيم، وأتمنى أن تُحبني الجماهير الهلالية كما كانت تُحبني في ولايتي الأولى مع الفريق.”

وتولى البرتغالي قيادة الهلال خلفًا للأرجنتيني رامون دياز، الذي غادر النادي بنهاية الموسم المنقضي، ويستعد المدرب البرتغالي حاليًا مع فريقه للموسم الجديد في مُعسكر تحضيري بالنمسا.

وكان جيسوس قد أكد في مقابلة سابقة أن المنافسة في الموسم المقبل ستكون صعبة على كل الفرق، وستحظى الكرة السعودية بمتابعة كبيرة حول العالم، بعد انضمام العديد من نجوم كرة القدم إلى أندية الدوري السعودي.