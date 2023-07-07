في تسريب انتشر الفترة الأخيرة أفاد بأن التصميم الجديد لأيفون ١٥ برو سيكون مختلف تماما عن باقي التصميمات، وذلك لانه مصنوع من سبيكة التيتانيوم المضادة للصدمات.

وهذا بشأنه أن يجعل آيفون ١٥ برو أخف وأسهل في الحمل وذلك لاختلاف التيتانيوم عن الفولاذ المقاوم للصدأ.

وكذلك فإن للتيتانيوم مزايا أخري من حيث التعامل مع درجات الحرارة العالية، وقدرة علي الحفاظ علي الهاتف ضد تلف المياه.

ولكن مع ذلك فإن للتيتانيوم عيوب أخري، فهو يفوق الفولاذ في التكلفة مما سيؤدي إلي ارتفاع ملحوظ في سعر ال١٥ برو.

ومع تلك الشائعات فإنه لم تخرج شركة آبل بتصريح رسمي بشأن هذا، وتأتي هذه الإشاعات نتيجة لتسريب لقطات وهمية من الهاتف الجديد وظهر في تلك اللقطات الأولية إطار من التيتانيوم.