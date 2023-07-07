تقوم العلامة التجارية كيا بتقديم العديد من الخيارات المميزة في السوق السعودي للسيارات، والتي تتنوع بين السيارات الفاخرة والاقتصادية، ومن بين أشهر سيارتها منخفضة التكلفة بيكانتو موديل 2023.

وتستمد السيارة قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، 4 سلندر “رباعي الاسطوانات، بقوة تصل الى 84 حصانا وعزم أقصى للدوران 122 نيوتن/متر، واستهلاك 6 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر جر أمامي.

وتتميز بيكانتو بنظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وغطاء محرك السيارة الأوتوماتيكي، بالإضافة إلى وسائد هوائية وطفاية حريق وكاشف التصادم.

كما أنها تتميز بحجمها الصغير والذي يجعلها سيارة مناسبة للمدن بحيث يمكن ركنها في أي مكان بسهولة ويبلغ طول السيارة 3,595 ملم وعرضها 1,595 ملم ولكن هذا لم يمنع شركة كيا من توفير السيارة بتشكيلة متعددة من الألوان.

وتتمتع مقصورة كيا بيكانتو بتصميم أنيق كما توفر الداخلية اتساعًا واضحًا يمكنك ملاحظته بمجرد الدخول إلى السيارة.

وتتوفر السيارة بيكانتو موديل 2023 في المملكة بسعر يبلغ نحو 47,148 ريال.