صرحت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية، هالة غريط، اليوم الجمعة، إن “الدبلوماسية هو الحل في السودان وليس القتال”.

و وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية : “نعمل مع السعودية والاتحادين الإفريقي والأوروبي للحل بالسودان”.

وكان منسق شؤون الاتصالات في البيت الأبيض، جون كيربي، أكد الخميس، أن بلاده بالتعاون مع المملكة “تواصل إشراك أطراف الصراع في السودان للوفاء بالالتزامات التي يزعمون أنهم يريدون القيام بها فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وكذلك السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى كافة المناطق”.