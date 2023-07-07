انطلقت منافسة شرسة في المزاد الذي طرحته شركة زد للمزادات العقارية في مدينة الرياض والعمارية والذي يحتوي على أراضي زراعية وسكنية وفلل مميزة للمستثمرين والمطورين ورجال الأعمال.

واشتعلت المنافسة في المزاد على أرض زراعية في العمارية تبلغ مساحتها ٤٨ الف متر، بمبلغ تجاوز ٤٠ مليون ريال وبسعر للمتر بلغ ٨٢٤ ريال.

ونشر حساب أثمن العقارات مقطع فيديو من المزاد الذي اشتعلت فيه المنافسة وتسارع فيه رجال الأعمال من أجل الحصول على قطعة الأرض التي تجاوز ثمنها ٤٠ مليون ريال .

وتتميز الأرضية الزراعية التي دخلت التنافس بقوة بموقع متميز، بالإضافة إلى أنها تبعد عن طريق الملك خالد 24 كم.

والجدير بالذكر أن المزاد احتوى أيضًا على أرض زراعية في العمارية على مساحة 10.044 الف متر مربع، وفيلا سكنية في حي المصيف بمساحة 638 متر مربع تبعد عن طريق الدائري الشمالي 2 كم وطريق الملك عبدالعزيز 2 كم ومركز الملك عبدالله المالي 7 كم .