أطلقت شركة مرسيدس سيارة جديدة، من المتوقع لها أن تقدم أفضل من الفئة C والفئة E، وسوف تحل السيارة الجديدة محل الإصدارات ذات البابين لكل من الفئة C والفئة E.

وسيتم الإعلان عن سيارة CLE القابلة للتحويل خلال الفترة القادمة، ولكن شركة مرسيدس قررت إظهار الطراز الخاص بالسيارة أولا.

تقول مرسيدس إن إطلاق CLE كوبيه في السوق سيكون بداية نوفمبر مع كابريوليه في عام 2024، لم تقم مرسيدس بعد بالإعلان عن الأسعار ، لكن من المتوقع أن يبدأ CLE من حوالي 50,000 جنيه إسترليني.

السيارة ذات إطار خارجي مميز يجمع بين مميزات الفئة C والفئة E فهي ذات مظهر أنيق.

هناك الكثير من المميزات التكنولوجية الداخلية للسيارة شاشة لمس مركزية مقاس 12.3 بوصة وشاشة عرض 11.9 بوصة للسائق مع أحدث نظام معلومات ترفيهي MBUX.

كما أنها تقوم تلقائياً بتشغيل التحكم في الجو وتغيير الإضاءة المحيطة وحتى تعيين تذكيرات مثل أعياد الميلاد أو المكالمات الهاتفية.

وكشفت شركة مرسيدس بعض الصور الحية للسيارة الجديدة.