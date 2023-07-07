وصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عمر السومة مساء أمس إلى مقر النادي، في إطار الاستعداد للدخول في التدريبات الجماعية.

وكشفت بعض اللقطات، اللاعب السوري عمر السومة، أثناء مصافحة البرازيلي روبرتو فيرمينو القادم من ليفربول الإنجليزي بابتسامة له ولكن السومة لم يبسم في وجهه .

وانتقل فيرمينو إلى الأهلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه السابق ليفربول الإنجليزي، ووقع عقدًا مع الأهلي حتى 2026.

وكان السومة النجم الأول في الأهلي قبل الهبوط لدوري الدرجة الأولى يلو، وذلك قبل أن يأتي اللاعب القادم من ليفربول فيرمينو الذي حصد ألقاب قارية كثيرة ويحصد الآن الشعبية لدى الأهلاويين.