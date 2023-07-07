قامت السلطات الروسية ببدء التحقيق مع الشاب الذي دنس القرآن وهو مصري الجنسية لمعرفة الدوافع التي جعلته يرتكب هذه الجريمة، وكشف حيثيات ما وقع.

وأفاد المتهم في مقطع قام بنشره المكتب الإقليمي الرئيسي لوزارة الداخلية، بأنه سجل فيديو تدنيس القرآن قبل اعتقاله بـ3 أيام، مؤكدًا أنه فعل ذلك كـ”رد فعل”.

وكان موظفو مركز مكافحة التطرف التابع لوزارة الداخلية لمنطقة أوليانوفسك، قد تمكنوا بالتنسيق مع جهاز الأمن الفيدرالي لمنطقة أوليانوفسك، من تحديد واعتقال أحد المواطنين.

وبالتحقيقات تبين أنه من مواليد جمهورية مصر العربية لعام 1995، وقام بتدنيس القرآن في مدينة أوليانوفسك.

والجدير بالذكر أنه في وقت سابق ظهر مقطع فيديو على الإنترنت فيه رجل يدنس القرآن، ويتحدث بشكل سلبي عن الإسلام.