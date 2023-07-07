احتفل قائد منتخب مصر و نجم ليفربول الإنجليزي، مع الفنان أحمد سعد خلال قضاء إجازة باليونان، وذلك رفقة أحمد حسن كوكا نجم فريق ألانيا سبور التركي.

وظهر الفنان أحمد سعد وهو يؤدي أغنية “وسع وسع” التي تفاعل معها ورددها محمد صلاح، ثم أغنية “اليوم الحلو ده” وأخذ الثنائي يرقصان على أنغام الأغنية وشاركهم كل المتواجدين بالمنتجع.

يذكر أن النجم المصري محمد صلاح، يستعد للظهور الأول مع الريدز أمام كارلسروير أحد أندية دوري الدرجة الثانية الألماني، فى المباراة الودية الأولى استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.