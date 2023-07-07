قام الدكتور عبدالله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، بتفقد التوأم المصري سارة وسلمي، حيث اطمأن علي صحتهما بعد أسبوعين من إجراء الجراحة، وأكد الربيعة أن حالتهما مستقرة.

يذكر أن التوأم كانتا تشتركان في منطقة الرأس، وتم عمل عملية الفصل في ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ بمستشفي الملك عبدالله التخصصي للأطفال، شارك فيها ٣١ من الكوادر الطبية.

وأعرب الربيعة عن شكره وامتنانه للكادر الطبي المشارك في العملية.