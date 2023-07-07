أفادت مصادر صحفية بأن لاعب وسط غلطة سراي، الإيطالي نيكولو زانيولو، دخل ضمن اهتمامات نادي ⁧‫الهلال‬⁩ التعاقدية هذا الصيف .

وأكد موقع “sportface” الإيطالي، أنه من المحتمل عقد لقاء مع وكيل اللاعب في الأيام المقبلة، لافتة أن القيمة السوقية للاعب تبلغ 27 مليون يورو.

وينتهي عقد نيكولو زانيولو مع سراي في يونيو 2027، مع وجود شرط جزائي بقيمة 35 مليون يورو في العقد.

صاحب الـ 24 عام أستدعاه المدرب روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب الإيطالي الأول إلى تشكيلة المنتخب في عام 2019، بعدما أذهل الكل بمهارته في اللعب، ولعب مع منتخب إيطاليا لكرة القدم سبعة مباريات سجل من خلالها هدفين على أرمينيا في مباراة أنتهت 9-1.

ويسعى الزعيم لتدعيم الفريق بصفقات قوية خلال الأيام المقبلة، بعدما نجح في التعاقد مع لاعب خط الوسط البرتغالي روبن نيفيز، قادمًا من وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي من تشيلسي.