خطفت مشاهد لملاعب التنس في مدينة العلا الأنظار لفخامتها وبناؤها بمواصفات عالمية متناغمة مع تراث وطبيعة وتضاريس المدينة التاريخية.

وتسعى العلا لاستضافة أهم الفعاليات الرياضية الكبرى وبناء وتشييد ملاعب عالمية، كما أن العلا تتطور كوجهة عالمية للأحداث الرياضية.

واستضافت العلا عدداً من الأحداث الرياضية، منها، كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل وطواف السعودية ومسارات العلا، و كأس العلا للهجن وغيرها

كما أن العلا ستستضيف دورة الألعاب الآسيوية 2034 والألعاب الشتوية الآسيوية 2029 على ثلج اصطناعي بمدينة نيوم المستقبلية العملاقة التي تقع على بعد مئتي كيلومتر غرب العلا.