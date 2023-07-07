لا زالت ألمانيا في مواجهة شبح الإفلاس الذي بات يطارد كبرى الشركات، وذلك على خلفية أزمات اقتصادية متتالية.

ووصل عدد الشركات المفلسة في أكبر اقتصادات أوروبا -ألمانيا- إلى أعلى مستوى منذ 7 سنوات، حيث أصبح عدد الشركات المفلسة في يونيو 1050 شركة وهذا إلى أعلى مستوى منذ عام 2016.

ونتيجة لإفلاس نحو 10% من الشركات الكبرى في ألمانيا، باتت أكثر من 15 ألف وظيفة تحت الخطر.

وكانت دراسة لمؤسسة “إليانس ترايد”، توقعت في وقت سابق ارتفاع عدد الشركات التي ستعلن إفلاسها إلى 16100 شركة خلال عام 2023 الجاري