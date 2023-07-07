هاجم الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا قرار اتحاد بلاده لكرة القدم، والذي يتضمن التعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي من أجل تدريب منتخب البرازيل مستقبلا.

ويذكر أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد أعلن الأربعاء قراراً بتعيين المدرب فيرناندو دينيز مديراً فنياً مؤقتا للمنتخب البرازيلي لمدة عام واحد فقط.

وأضاف الاتحاد بأن القرار مؤقت لحين انتقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد الأسباني إلى تدريب المنتخب البرازيلي في منتصف العام المقبل.

وأشارت تقارير بأن الإتحاد البرازيلي اتفق مع أنشيلوتي على تدريب فريقه بداية من عام 2024.