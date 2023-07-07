رفض لاعب يوفنتوس الإيطالي بول بوجبا، العروض المقدمة إليه للانتقال لأحد أندية دوري روشن خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت تقارير إيطالية، أن رفض بوجبا سببه رغبته في إثبات نفسه في يوفنتوس، موضحة أن اللاعب اتفق مع وكيلته على الاستمرار في ناديه ورفض العروض.

وكان بوجبا قد عانى من الإصابات خلال الفترة الماضية، والتي أبعدته عن صفوف يوفنتوس، كما غاب عن منتخب فرنسا في كأس العالم 2022.

وذكرت تقارير في وقت سابق أنه في حالة رحيل بوجبا عن يوفنتوس، سيكون بديله هو ميلينكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو، الذي يستهدف الهلال ضمه.