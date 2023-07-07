أوضحت تقارير إعلامية أن هناك صراعًا يدور في الأفق بين ناديي النصر والأهلي السعوديين، للحصول على خدمات جورجينيو، لاعب فريق آرسنال الإنجليزي.

ويتطلع الأهلي إلى استقدم جورجينيو ليرافق فيرمينو، والنصر يحلم بالتعاقد معه لتشكيل ثنائية في الوسط مع بروزوفيتش، فيما ينتهي عقد جورجينيو مع آرسنال بنهاية الموسم المقبل.

وصرح الإعلامي خوسيه ديفيد بالاسيو المختص في سوق الانتقالات: “هناك اهتمام قوي من الأهلي السعودي للحصول على جورجينيو ليرافق فيرمينو”، متابعًا: “بينما يحلم النصر بالتعاقد معه لتشكيل ثنائية في الوسط مع بروزوفيتش”.

واستطرد: “وفي ظل تبقي عام واحد في عقده يحاول آرسنال استعادة شيء من الـ15 مليون يورو، المدفوعة لأجله حين التعاقد معه”، بينما جورجينيو انضم إلى صفوف آرسنال قادمًا من جاره تشيلسي، في سوق الانتقالات الشتوية خلال يناير الماضي.