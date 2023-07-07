أكد المساعد لشؤون العمرة عبدالرحمن شمس، أنه من خلال تطبيق “نسك” يتم التوضيح لمن يرغب في العمرة كل الخدمات المتاحة لهم، كما تم مساعدتهم في اختيار الوقت المناسب والبعد عن وقت الازدحام.

وأضاف: “يستطيع المعتمر من الخارج أن يتعاقد مباشرة مع الشركات داخل السعودية للاستفادة من برامجها”.

وأوضح أنه في غرة محرم، يتم القدوم والدخول للمملكة، أما الآن فقط يتم إصدار التأشيرات.

يذكر أن منصة “نسك” تتميز بتسهيل إجراءات قدوم المسلمين من بقاع العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإتاحة اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل.

#نشرة_الرابعة | وكيل @HajMinistry المساعد لشؤون العمرة عبدالرحمن شمس: يستطيع المعتمر من الخارج أن يتعاقد مباشرة مع الشركات داخل #السعودية للاستفادة من برامجها pic.twitter.com/2Ai6KdIIaR — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 7, 2023