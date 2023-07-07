خرج الشاب المصري زوج العجوز البريطانية آيريس جونز، نافيا ما تردد حول وفاتها وتبرعها بثروتها للجمعيات الخيرية.

وأكد الشاب المصري “المحمدي” أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، قائلا: “هي بخير الحمد لله، ومفيش أي حاجة من اللي اتقالت حصلت”.

وقرر الزوج، مقاضاة كل الأشخاص الذين شهروا به وبوفاة زوجته، مؤكدا أنها من الأمور التي لا يقبلها.

وأضاف: “نفسي الناس تسيبنا في حالنا وتركز في شغلها وحياتها، ليه ينشروا خبر زي ده، إحنا عايشين ومش معانا المبلغ ده أصلا، لعب بمشاعر وأعصاب الناس، أمر غير مقبول”.

وكانت أنباء ترددت حول وفاة العجوز آيريس، وأنها كتبت ثروة تقدر بـ35 مليون جنيه إسترليني لصالح الجمعيات الخيرية، ما أصاب زوجها المصري بصدمة نفسية.